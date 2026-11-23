Беспрозванных: в Калининградской области есть все для защиты населения от БПЛА

Губернатор Калининградской области заявил о наличии средств для защиты от БПЛА Беспрозванных: в Калининградской области есть все для защиты населения от БПЛА

Москва23 ноя Вести.В Калининградской области есть все необходимые силы и средства для защиты населения, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, комментируя ситуацию с воздушной тревогой 21 ноября из-за подозрительного объекта со стороны Литвы.

Уважаемые жители! Понимая ваше беспокойство из-за ситуации, произошедшей в субботу, хочу поделиться информацией. Прежде всего напоминаю: в регионе запрещено использование любых беспилотных и других летательных средств, кроме полетов, специально согласованных по служебной необходимости. Неизвестные беспилотники будут сбиваться как потенциальная угроза безопасности, а нарушители - привлекаться к ответственности. В регионе есть все силы и средства для защиты, отработан алгоритм действий при обнаружении подозрительных объектов, в том числе с применением системы оповещения населения отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

При этом глава Калининградской области обратил внимание, что система оповещения срабатывает после обнаружения и идентификации подозрительного объекта и настроена так, чтобы сигнал звучал на территории всего региона.

Беспрозванных также сообщил, что дал ряд поручений по проверке состояния укрытий и усилению системы оповещения населения.

Как сообщалось ранее, 21 ноября в Неманском районе Калининградской области сработала система оповещения о беспилотной опасности. Как уточнял глава региона, причиной стал подозрительный объект со стороны Литвы.