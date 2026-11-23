В Калининградской области проверят укрытия после беспилотной тревоги Беспрозванных: в Калининградской области проверят готовность укрытий

Москва23 ноя Вести.Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе повторно проверят состояние укрытий и усилят систему оповещения населения.

Глава субъекта поручил главам муниципалитетов и управляющим компаниям отработать порядок эвакуации во время сигнала оповещения и довести информацию до жителей, разместить инструкции, привести в порядок указатели и разметку, и отработать все действия со старшими по дому и ответственными за места массового пребывания людей.

Также главам вместе с региональным МЧС и министерством цифровых технологий и связи поручено ускорить плановую работу по расширению охвата системы оповещения. Будут увеличены мощности системы 112 и проведены учебные тренировки.

Задача ответственных ведомств и глав муниципалитетов – сделать так, чтобы каждый житель четко понимал, что делать при срабатывании системы оповещения подчеркнул глава региона в MAX

На данный момент реализуется программа по обустройству укрытий и приведению их в надлежащее состояние.