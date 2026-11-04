Беспилотная опасность объявлена в Челябинской области В Челябинской области ввели режим "Беспилотная опасность"

Москва4 ноя Вести.Режим "Беспилотная опасность" объявлен на всей территории Челябинской области. Об этом сообщило региональное МЧС России.

Беспилотная опасность объявлена в 12.15 (по местному времени, 10.15 мск. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Граждан призвали оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. При нахождении в транспорте или на улице надо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Возможны перебои в работе мобильного интернета.

При обнаружении беспилотников или его фрагментов — звонить "112".