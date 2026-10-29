Москва29 октВести.Утром 29 октября на территории Челябинской области введен режим беспилотной опасности, сообщает региональное ГУ МЧС в MAX.
Жителей призвали к бдительности и осторожности.
"Беспилотная опасность" объявлена на территории Челябинской области в 09.05 <по местному времени> 29 октября 2026 г.говорится в публикации
Ведомство также предупредило, что возможны перебои мобильного интернета, и напомнило о запрете снимать беспилотники и работу ПВО.
В Росавиации проинформировали, что в челябинском аэропорту Баландино в целях безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.