На месте ЧП в Белгороде оценивают ущерб и закрывают тепловой контур квартир

В Белгороде специалисты фиксируют ущерб и закрывают тепловой контур домов На месте ЧП в Белгороде оценивают ущерб и закрывают тепловой контур квартир

Москва4 окт Вести.В центре Белгорода на месте вчерашнего ЧП специалисты оценивают повреждения и закрывают тепловой контур в квартирах. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в мессенджере MAX.

С раннего утра там задействованы все профильные службы: управы, "Белгорблагоустройство" и ГОЧС. Сейчас в приоритете - поквартирный обход. Работники управ заходят к каждому пострадавшему, осматривают помещения и фиксируют повреждения. Это необходимо, чтобы составить точные стартовые акты и тут же передать их строителям.

Сотрудники управ проходят всех пострадавших. Важно осмотреть каждое помещение и зафиксировать разрушения имущества написал Валентин Демидов

Отмечается, что больше всего пострадали окна и оконные конструкции в многоэтажных домах и частном секторе. Кроме того, зафиксированы повреждения машин во дворе - с их владельцами работают адресно. Первоочередная задача - по временной схеме закрыть контур, чтобы в квартирах держалось тепло.

Первоочередная задача — закрыть контур по временной схеме, чтобы сохранить тепло в квартирах подчеркнул мэр Белгорода

Он добавил, что большую часть помещений закрыли еще ночью. Сейчас работы продолжаются.

Коммунальщики убирают ветки и строительный мусор с территории двора.