Президент Эстонии Мадизе призвала к гуманизации закрытия границы с Россией

В Эстонии призвали учесть гуманитарные факторы закрытия границы с Россией Президент Эстонии Мадизе призвала к гуманизации закрытия границы с Россией

Москва26 ноя Вести.Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала правительство страны к поиску гуманных решений в рамках постановления о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает портал Delfi.

В стране проживает много граждан, которым необходимо пересекать границу по объективным причинам, отметила Мадизе.

Было бы человечно сохранить для них такую возможность, поскольку на другой стороне у них живет супруг или ребенок, которые не могут переехать в Эстонию приводит Delfi слова Мадизе

Президент "очень просит" правительство разработать решения, которые начнут работать.

Эстония с 1 декабря закроет все пограничные переходы на границе с Россией.

Председатель правящей фракции Plaan B Narva в Нарвском горсобрании Антон Николаев отметил, что приграничный бизнес в Нарве "вымрет" из-за решения эстонской стороны закрыть КПП на границе с Россией.