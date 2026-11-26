Москва26 нояВести.Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала правительство страны к поиску гуманных решений в рамках постановления о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает портал Delfi.
В стране проживает много граждан, которым необходимо пересекать границу по объективным причинам, отметила Мадизе.
Было бы человечно сохранить для них такую возможность, поскольку на другой стороне у них живет супруг или ребенок, которые не могут переехать в Эстониюприводит Delfi слова Мадизе
Президент "очень просит" правительство разработать решения, которые начнут работать.
Эстония с 1 декабря закроет все пограничные переходы на границе с Россией.
Председатель правящей фракции Plaan B Narva в Нарвском горсобрании Антон Николаев отметил, что приграничный бизнес в Нарве "вымрет" из-за решения эстонской стороны закрыть КПП на границе с Россией.