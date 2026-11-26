Москва26 ноя Вести.В ближайшие годы Пограничная служба ФСБ России полностью прекратит деятельность на территории Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе брифинга 26 ноября.

Мы благодарны пограничникам РФ за то, что за это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя сказал он

Ранее Пашинян заявил о готовности Еревана обсуждать условия пребывания на территории республики 102-й российской военной базы. По его словам ситуация с военными столкновениями на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года продемонстрировала, что данный объект не играет ключевой роли в обеспечении безопасности республики.