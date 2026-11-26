Европа опасается ухудшения ситуации на Балтике и хочет начать переговоры с РФ "Известия": ЕС хочет начать переговоры с РФ из-за ситуации в Балтийском регионе

Москва26 ноя Вести.Европейские страны обеспокоены ухудшением ситуации в Балтийском море и хотят начать полноценные переговоры с Россией. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Действительно, ситуация в Балтийском регионе ухудшается. Недавние инциденты являются сигналами, что нужно перейти к деэскалации. Для этого нужно прекращение огня. Сегодня как никогда необходимо начать настоящие переговоры с полным участием европейцев с целью достижения справедливого и прочного мира, предполагающего надежные гарантии безопасности отметил собеседник издания

В МИД РФ "Известиям" указали, что поведение Киева вызывает озабоченность у европейцев, хотя те пытаются избегать резкой критики Украины.

С учетом того, что творят украинцы не только у нас, но и у европейцев, это начинает вызывать озабоченность. Хотя, конечно, они прикрываются комментариями, чтобы не сильно обидеть Киев сказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива. По его словам, судно рассматривалось украинской стороной в качестве законной цели, так как оно, как он утверждает, перевозило вооружение.

21 ноября сухогруз Sparta II, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, был атакован беспилотниками в трех морских милях от границы РФ. Впоследствии судно и его экипаж удалось успешно отбуксировать в порт Санкт-Петербурга.