Скончался 62-летний актер Счастливый, сыгравший в "Улицах разбитых фонарей" Умер актер Счастливый из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы"

Москва26 ноя Вести.Актер, музыкант и писатель Бангис Счастливый скончался на 63-году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на его семью.

Счастливый исполнил роли в ряде известных телепроектов, в том числе – сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Также он работал в проектах "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" с Николаем Караченцовым, и "Ниро Вульф и Арчи Гудвин".

Он родился 6 октября 1964 года. При рождении актера назвали Бангис Счастливый, позже он сменил имя на Амара Бангура II говорится в публикации

Причина смерти 62-летнего актера пока не уточняется.