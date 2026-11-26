Москва26 нояВести.Актер, музыкант и писатель Бангис Счастливый скончался на 63-году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на его семью.
Счастливый исполнил роли в ряде известных телепроектов, в том числе – сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Также он работал в проектах "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" с Николаем Караченцовым, и "Ниро Вульф и Арчи Гудвин".
Он родился 6 октября 1964 года. При рождении актера назвали Бангис Счастливый, позже он сменил имя на Амара Бангура IIговорится в публикации
Причина смерти 62-летнего актера пока не уточняется.