На 86-м году жизни умер актер и каскадер Дмитрий Шулькин

Ушел из жизни актер и каскадер Дмитрий Шулькин На 86-м году жизни умер актер и каскадер Дмитрий Шулькин

Москва21 сен Вести.В возрасте 85 лет умер актер и каскадер, постановщик трюков, член Союза кинематографистов России Дмитрий Шулькин. Соответствующая информация размещена на портале "Кино-Театр.ру".

Дмитрий Лазаревич покинул этот мир 20 сентября. Последние годы он жил в Германии. Перенес инсульт, старался восстановиться... Спасибо, Дмитрий Лазаревич, за Ваши трюки, за теплое общение и за Вашу книгу! Светлая Вам память... написал каскадер Стас Балакин

Дмитрий Шулькин родился 22 июня 1941 года. Окончил Политехнический институт, получив специальность инженер-механик, а после - Высшие курсы творческих и руководящих работников при ВГИКе. Кандидат в мастера спорта по автомногоборью.

В его фильмографии почти 90 проектов, в том числе "Найти и обезвредить", "Остров погибших кораблей", "Тюремный романс", "Пропавший без вести" и "Улицы разбитых фонарей".