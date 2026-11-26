Умершего от рака актера Бангиса Счастливого кремируют Актер "Улиц разбитых фонарей" Бангис Счастливый будет кремирован

Москва26 ноя Вести.Актера, музыканта и писателя Бангиса Счастливого кремируют. Об этом сообщила его семья, передает РИА Новости.

Артист скончался в возрасте 62 лет. Причиной смерти Бангиса Счастливого стало тяжелое заболевание - рак пищевода. Актеру сделали две операции, однако помочь ему не удалось.

Прощание с Бангисом Счастливым состоится 28 ноября в Санкт-Петербурге.

Его кремируют сообщила собеседница агентства

Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как: "Цирк сгорел, и клоуны разбежались" с Николаем Караченцовым , "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Ниро Вульф и Арчи Гудвин" и других.