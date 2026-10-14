В Петербурге попрощались с актером из "Улиц разбитых фонарей" Барановым

Прощание с актером театра и кино Владимиром Барановым состоялось в Петербурге В Петербурге попрощались с актером из "Улиц разбитых фонарей" Барановым

Москва14 окт Вести.В Санкт-Петербурге прошло прощание с актером театра и кино Владимиром Барановым, известным в том числе по сериалу "Улицы разбитых фонарей". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рязанский областной театр юного зрителя, где служил артист.

Прощание с Владимиром Николаевичем состоялось. На нем присутствовала почти вся наша труппа, включая и цеховых работников. Всего около 40 человек цитирует собеседницу агентство

Актер умер 10 октября в возрасте 70 лет. Он сыграл в кино 88 ролей и снимался в таких сериалах как "Тайны следствия", "Бандитский Петербург", "Русский ковчек", "Ментовские войны", "Пепел", "Улицы разбитых фонарей" и других.