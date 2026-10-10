Актер театра и кино Владимир Баранов умер в возрасте 70 лет

Умер актер театра и кино Владимир Баранов Актер театра и кино Владимир Баранов умер в возрасте 70 лет

Москва10 окт Вести.В возрасте 70 лет умер актер театра и кино Владимир Баранов. Некролог размещен на странице Рязанского театра юного зрителя во "Вконтакте".

Артиста не стало 10 октября 2026 года.

Сегодня скончался артист нашего театра Владимир Николаевич Баранов. Лучезарный, светлый, милый человек, артист редкого таланта и непревзойденного обаяния… Покойтесь с миром, дорогой Владимир Николаевич! Светлая память! Спасибо за все! Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким говорится в сообщении

Владимир Баранов - советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа. Родился 26 мая 1956 года в Рязани. Окончил Ярославское театральное училище.

Телезрителю известен по ролям в таких проектах как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Бандитский Петербург". Всего в его фильмографии почти 90 работ.