Генсек НАТО призвал обеспечить граждан альянса теплом и электричеством Рютте призвал гарантировать гражданам стран НАТО свет и тепло зимой

Москва23 ноя Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал убедить граждан стран альянса в надежности базовой инфраструктуры и энергоснабжения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генсека, жители государств — членов блока должны быть уверены в бесперебойной подаче тепла и электричества, а также в стабильной работе транспорта, больниц и коммуникационных сетей.

Ранее агентство Bloomberg предупреждало, что предстоящей зимой Европа рискует столкнуться с трудностями в энергетической сфере из-за медленных темпов накопления запасов природного газа.