Рютте призвал НАТО к мобилизации на случай войны с Россией Генсек НАТО Рютте заявил о необходимости готовиться к войне

Москва23 ноя Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с заявлением о необходимости подготовки стран альянса к войне. Об этом он сказал в ходе сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

По словам Рютте, готовиться следует не только военным, но и всему обществу — бизнесу, государственным и местным администрациям, а также гражданам на индивидуальном уровне. Он призвал брать пример с "лучших учеников НАТО" — Норвегии, Швеции, Дании и, возможно, ряда других стран, которые, по его словам, четко понимают, что должны делать их граждане в случае войны.

Страны НАТО должны готовить все общество, включая бизнес, государственные и местные администрации и граждан, на индивидуальном уровне. Нужно брать пример с лучших учеников НАТО — Норвегии, Швеции, Дании и, возможно, еще нескольких стран, которые четко знают, что их гражданские должны делать, если разразится война приводит его слова издание

Кроме того, генсек альянса призвал как можно быстрее увеличить военные расходы стран НАТО до пяти процентов ВВП. Он также указал на необходимость убедить граждан, что в случае войны в их домах сохранятся электричество и тепло, а больницы и транспорт продолжат работу.

Ранее Рютте назвал неприемлемыми требования России в сфере безопасности.