Богданов: к противостоянию с РФ, о котором говорит Рютте, подготовиться нельзя Журналист Богданов объяснил бессмысленность слов Рютте о "войне с Россией"

Москва23 ноя Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает "готовиться к противостоянию с Россией", однако сама эта идея изначально является провальной. Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Генсек НАТО Рютте призвал европейцев готовиться к войне с Россией. Если это серьезно, то к такой войне, о которой говорит Рютте, подготовиться нельзя в принципе. Можно разве только соборование и исповедь попробовать. Даже насчет завещания — это уже очень оптимистично выразил свое мнение Богаднов

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине выступил с заявлением о необходимости подготовки стран альянса к войне. По словам Рютте, готовиться следует не только военным, но и всему обществу — бизнесу, государственным и местным администрациям, а также гражданам на индивидуальном уровне.