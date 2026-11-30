Лавров: Европа готовится к конфликту с РФ через три-пять лет

Лавров заявил, что Европа готовится к войне с Россией через 3-5 лет Лавров: Европа готовится к конфликту с РФ через три-пять лет

Москва30 ноя Вести.В Европе открыто прогнозируют или даже планируют вооруженный конфликт с Россией в ближайшие 3-5 лет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для газеты "Ведомости".

По его словам, в Европе закрепляют в документах квалификацию России в качестве "основной, прямой и долгосрочной угрозы".

В Европе открыто прогнозируют, а то и планируют вооруженный конфликт с нашей страной на горизонте трех-пяти лет отмечается в статье

Министр также отметил милитаризацию европейских стран: возвращается воинская повинность, под военные нужды адаптируется транспортная инфраструктура, идет работа по созданию коридоров "военной мобильности" и строительству фортификационных сооружений на "восточном" фланге.

Лавров также напомнил слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости "вновь" сделать армию Германии сильнейшей в Европе, а также заявления генсека НАТО Марка Рютте о том, что европейское общество должно быть готово "к войне".