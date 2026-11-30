Москва30 ноя Вести.Перевод экономики на военные рельсы, финансирование киевского режима и "оголтелая русофобия" дорого обходятся европейцам, заявил глава МИД Сергей Лавров в авторской статье для газеты "Ведомости".

Оголтелая русофобия дорого обходится европейским налогоплательщикам. Весьма показательны объемы потерь Евросоюза в связи с линией на отказ от закупок российских энергоносителей. По статистике ЕС, только в 2022 году расходы его членов на энергоимпорт составили рекордные 604 млрд евро, что почти в четыре раза больше, чем в 2020 году отметил Лавров

Министр напомнил слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что с начала 2026 года Евросоюз переплатил за ископаемое топливо 127 млрд евро.

Из-за увеличения военных бюджетов, перевода экономики на военные рельсы, накачки деньгами коррумпированного киевского режима урезаются расходы на социальную сферу, здравоохранение, образование подчеркнул Лавров

Между тем в Европе открыто прогнозируют или даже планируют вооруженный конфликт с Россией в ближайшие три-пять лет, отметил министр.

По его словам, заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что странам альянса нужно готовиться к войне, являются полным безумием.