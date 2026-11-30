"Это безумие": Лавров прокомментировал слова Рютте о подготовке НАТО к войне Лавров назвал слова Рютте о подготовке НАТО к войне полным безумием

Москва30 ноя Вести.Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что странам альянса нужно готовиться к войне являются полным безумием. Об этом говорится в статье главы МИД РФ России Сергея Лаврова для газеты "Ведомости".

Генсек НАТО Марк Рютте, выступая 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, заявил, что страны НАТО должны готовить все общество "к войне". Это полное безумие сказал министр иностранных дел РФ

Лавров также подчеркнул, что перевод экономики на военные рельсы и оголтелая русофобия дорого обходятся европейским налогоплательщикам. Он отметил, что именно из-за этого там сокращаются расходы на социальную сферу, здравоохранение и образование.

Ранее глава МИД РФ прокомментировал стремление Европы присоединиться к переговорам по Украине. Лавров указал на то, что, хотя европейские страны настаивают на немедленном перемирии, они отвергают необходимость выработки долгосрочного урегулирования.