Аналитик Малинен: остановить войну, о которой говорит Рютте, уже нельзя

Аналитик Малинен: войну, о которой говорит Рютте, уже не остановить Аналитик Малинен: остановить войну, о которой говорит Рютте, уже нельзя

Москва25 ноя Вести.Финский профессор Томас Малинен раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к некой войне. Об этом он написал в сети X.

Я не думаю, что эту войну уже можно остановить. Теперь остается только подготовить европейское население к тому, чтобы оно смирилось с ней написал он

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Берлине заявил, что страны НАТО должны готовиться к войне. Он подчеркнул, что такая подготовка касается не только военных, но и всего общества - бизнеса, государственных и местных властей, а также каждого гражданина.