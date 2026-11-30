Москва30 нояВести.Представители Европы стремятся попасть за стол переговоров по Украине и пытаются оказаться в последнем вагоне уходящего поезда. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты "Ведомости".
По его словам, для участия в переговорном процессе европейцам необходимо определиться с позицией.
Сейчас европейцы настойчиво просятся за стол переговоров, пытаются заскочить в последний вагон уходящего поездаподчеркнул глава МИД РФ
Он также отметил, что в Европе открыто прогнозируют или даже планируют вооруженный конфликт с Россией в ближайшие 3-5 лет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва хотела бы понять позицию Европы, прежде чем расширять трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию.