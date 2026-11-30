Лавров заявил, что Европа повышает ставки перед переговорами по Украине Лавров предупредил о риске прямого столкновения НАТО с РФ

Москва30 ноя Вести.Официальное размещение регулярных воинских подразделений государств НАТО на украинской территории резко повысит вероятность прямого военного столкновения альянса с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в авторской статье для газеты "Ведомости".

Глава российского МИД отметил, что европейские страны в настоящее время стремятся присоединиться к переговорному процессу, однако им следует четко сформулировать свои цели.

Если речь идет о продолжении публично декларируемого курса на безоглядную поддержку киевских неонацистов, на подрыв начавшегося по инициативе администрации Трампа переговорного процесса, то такая "мегафонная дипломатия" свидетельствует лишь о том, что европейцы хотят и далее повышать ставки в конфликте заявил Лавров

По его словам, если курс Европы по-прежнему заключается в безоглядной поддержке Киева и попытках сорвать инициированные президентом США Дональдом Трампом переговоры, то такие действия указывают лишь на намерение Запада продолжать эскалацию.

В качестве примера усугубления ситуации Лавров привел решение об учениях так называемых многонациональных сил для Украины в ноябре, а также планы Совета ЕС по дислокации личного состава военной миссии непосредственно на территории республики.

Дипломат подчеркнул, что подобные шаги европейских партнеров ведут к опасной эскалации конфликта.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что учения стран так называемой "коалиции желающих" по отработке ввода иностранного контингента на Украину после прекращения огня являются неприкрытой провокацией в адрес Москвы.