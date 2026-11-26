Полянский назвал учения по вводу войск на Украину провокацией против РФ

Полянский раскритиковал отработку ввода иностранных сил на Украину Полянский назвал учения по вводу войск на Украину провокацией против РФ

Москва26 ноя Вести.Учения стран так называемой "коалиции желающих" по отработке ввода иностранного контингента на Украину после прекращения огня являются неприкрытой провокацией в адрес Москвы. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

Дипломат напомнил о прошедших с 9 по 22 ноября у границ России масштабных маневрах "Коалиция – 2026", организованных Великобританией и Францией.

Полянский подчеркнул, что европейским государствам отлично известна позиция Москвы: практическая реализация подобного сценария равносильна прямому военному столкновению между Россией и блоком НАТО.