Москва26 нояВести.Учения стран так называемой "коалиции желающих" по отработке ввода иностранного контингента на Украину после прекращения огня являются неприкрытой провокацией в адрес Москвы. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Дипломат напомнил о прошедших с 9 по 22 ноября у границ России масштабных маневрах "Коалиция – 2026", организованных Великобританией и Францией.
Полянский подчеркнул, что европейским государствам отлично известна позиция Москвы: практическая реализация подобного сценария равносильна прямому военному столкновению между Россией и блоком НАТО.