Москва29 нояВести.Российская сторона хотела бы понять позицию Европы, прежде чем расширять трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В комментарии NEWS.BY он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать президент России Владимир Путин.
Мы хотели сначала поговорить с европейцами, понять, насколько они могут способствовать мирусказал Песков
Он также отметил, что европейцы сообщили о нежелании проводить переговоры с Москвой в двустороннем формате.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Европа одновременно настаивает на немедленном перемирии, но при этом отвергает необходимость выработки долгосрочного урегулирования.