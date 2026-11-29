Песков: Россия хотела бы понять позицию ЕС перед расширением формата переговоров

Песков заявил, что Москва хотела бы понять намерения Евросоюза Песков: Россия хотела бы понять позицию ЕС перед расширением формата переговоров

Москва29 ноя Вести.Российская сторона хотела бы понять позицию Европы, прежде чем расширять трехсторонний формат переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В комментарии NEWS.BY он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать президент России Владимир Путин.

Мы хотели сначала поговорить с европейцами, понять, насколько они могут способствовать миру сказал Песков

Он также отметил, что европейцы сообщили о нежелании проводить переговоры с Москвой в двустороннем формате.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Европа одновременно настаивает на немедленном перемирии, но при этом отвергает необходимость выработки долгосрочного урегулирования.