Песков: Европа не хочет проводить переговоры с РФ в двустороннем формате

Песков заявил, что Европа не хочет проводить диалог с РФ в двустороннем формате Песков: Европа не хочет проводить переговоры с РФ в двустороннем формате

Москва29 ноя Вести.Европейцы выразили о нежелании проводить переговоры с Россией в двустороннем формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит NEWS.BY, Европа готова принимать участие только в трехстороннем формате.

Европейцы сказали, что они не хотят с русскими разговаривать в двустороннем формате и хотят принимать участие только в трехстороннем сказал Песков

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Евросоюз ввел самозапрет на ведение переговоров с Москвой, но одновременно добивается участия в них.