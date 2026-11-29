Москва29 нояВести.Европейцы выразили о нежелании проводить переговоры с Россией в двустороннем формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые приводит NEWS.BY, Европа готова принимать участие только в трехстороннем формате.
Европейцы сказали, что они не хотят с русскими разговаривать в двустороннем формате и хотят принимать участие только в трехстороннемсказал Песков
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Евросоюз ввел самозапрет на ведение переговоров с Москвой, но одновременно добивается участия в них.