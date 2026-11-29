Москва29 нояВести.ЕС ввел самозапрет на ведение переговоров с Москвой, но одновременно добивается участия в них. На это указал замглавы МИД России Александр Грушко.
Об этом он сказал в комментарии РИА Новости на полях 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.
Они (ЕС. – Прим. ред.) заявили о том, что никакие переговоры невозможны без прекращения огня (на Украине. – Прим. ред.). То есть ввели самозапрет на ведение переговоров, но одновременно добиваются участия в нихсказал Грушко
Европейская позиция сегодня, как заметил Грушко, состоит из элементов, которые взаимно исключают друг друга.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о стремлении Европы подключиться к переговорам по Украине, отмечал, что европейские страны одновременно настаивают на немедленном перемирии, но при этом отвергают необходимость выработки долгосрочного урегулирования.