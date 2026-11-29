Грушко: Евросоюз ввел самозапрет на переговоры с РФ, но добивается участия в них

МИД: ЕС ввел самозапрет на переговоры с РФ, но теперь добивается участия в них Грушко: Евросоюз ввел самозапрет на переговоры с РФ, но добивается участия в них

Москва29 ноя Вести.ЕС ввел самозапрет на ведение переговоров с Москвой, но одновременно добивается участия в них. На это указал замглавы МИД России Александр Грушко.

Об этом он сказал в комментарии РИА Новости на полях 20-го заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

Они (ЕС. – Прим. ред​​​.) заявили о том, что никакие переговоры невозможны без прекращения огня (на Украине. – Прим. ред.). То есть ввели самозапрет на ведение переговоров, но одновременно добиваются участия в них сказал Грушко

Европейская позиция сегодня, как заметил Грушко, состоит из элементов, которые взаимно исключают друг друга.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о стремлении Европы подключиться к переговорам по Украине, отмечал, что европейские страны одновременно настаивают на немедленном перемирии, но при этом отвергают необходимость выработки долгосрочного урегулирования.