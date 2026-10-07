Матвиенко сообщила, что для РФ лучше стабильная и спокойная Европа Матвиенко: для России предпочтительнее спокойная Европа

Москва7 окт Вести.Стабильная и спокойная Европа предпочтительнее для России.

Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что Москва не злорадствует над Европой.

Я считаю, что для нас лучше стабильная, спокойная Европа, которая ведет взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодную торговлю, которая выступала бы за единую, неделимую евразийскую безопасность сказала Матвиенко

Она добавила, что европейские политики не отстаивают национальные интересы собственных стран.

Там все по приказу. Надо, они поменяют порядок. Раньше был консенсус, сейчас они что хотят творят добавила председатель Совета Федерации

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал европейские проблемы. По словам американского лидера, Европа столкнулась с настолько серьезными трудностями, что ее просто "пожирают заживо".

В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа переживает энергетический кризис в новой форме.