Шаповалов: у европейцев нет возможности выйти из кризиса без контакта с РФ

У европейцев нет возможности выйти из кризиса без контакта с РФ, считает эксперт Шаповалов: у европейцев нет возможности выйти из кризиса без контакта с РФ

Москва20 ноя Вести.У европейцев нет возможности выйти из кризиса без контакта с Россией. Об этом заявил ИС "Вести" политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Европе некуда деваться, поскольку у Западной Европы в силу политики европейских элит отрезаны все пути для маневра. И никаких иных возможностей, кроме как договариваться с Россией, у европейцев нет. Осознание этого, конечно, приходит не быстро и приходит не ко всем… Первым осознание пришло к президенту Финляндии. Некоторые будут упорствовать до конца. Но факт остается фактом: у европейцев нет иных возможностей для выхода из той кризисной ситуации, в которой они оказались - политической, военно-политической и экономической, - кроме как контактов и диалога с Россией сказал он

Ранее Владимир Шаповалов заявил, что встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне окончательно завершила существование однополярного мира.