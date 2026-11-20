Встреча в Шэньчжэне завершила существование однополярного мира, заявил эксперт Шаповалов: встреча в Шэньчжэне завершила существование однополярного мира

Москва20 ноя Вести.Встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне окончательно завершила существование однополярного мира. Об этом заявил ИС "Вести" политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Политолог отметил, что это первая встреча подобного рода.

Эта встреча не просто, так сказать, обмен любезностями - есть конкретные пункты, которые вполне понятны и которые создают основу для движения вперед, для диалога в этом направлении… Состав участников свидетельствует о том, что по сути шэньчжэньская встреча завершила окончательно существование однополярного мира и открыла новую страницу существования мира многополярного сказал он

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Путин и Трамп во время переговоров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае не затрагивали тему разногласий между двумя странами.