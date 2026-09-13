Немецкий политик призвала Германию к сближению с БРИКС Политик Дагделен: Германия должна сблизиться с БРИКС

Москва13 сен Вести.ФРГ должна взять курс на сближение с БРИКС, считает внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Севим Дагделен.

Германии нужно присоединиться к БРИКС для начала в качестве наблюдателя, отметила Дагделен в интервью изданию Overton Magazin. Впрочем, по ее мнению, сотрудничество с объединением возможно только в ситуации, когда ФРГ перестанет быть вассалом США.

Германия должна сблизиться с БРИКС, сделать первые шаги хотя бы в качестве наблюдателя. Вот где будущее пояснила Дагделен

Она также напомнила, что 52% немцев выступают за возрождение отношений с РФ, то есть поддерживают позицию партии Вагенкнехт, что нужно пользоваться всеми дипломатическими инструментами для налаживания отношений Москвы и Берлина.

Кроме того, Дагделен заявила, что ФРГ должна выйти из НАТО из чувства собственного самосохранения.