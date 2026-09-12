Москва12 сенВести.Почти 40% опрошенных немецких муниципалитетов поддерживают неофициальные контакты с российскими городами-побратимами. Об этом сообщает медиагруппа Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), опросившая около 100 муниципалитетов.
По данным RND, 42% опрошенных муниципалитетов поддерживают восстановление активного сотрудничества после того, как конфликт на Украине будет урегулирован.
Затяжной кризис все больше осложняет сотрудничество, однако немецкие муниципалитеты не спешат разрывать связиговорится в публикации
Отмечается, что в ряде крупных городов не поддержали предложение полностью разорвать побратимские отношения с российскими муниципалитетами. В небольших городах и общинах контакты поддерживают в том числе русско-германские сообщества. При этом официальное сотрудничество во многих случаях фактически приостановлено.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона получила уже более 20 запросов от немецкого бизнеса на участие в форуме Россия-США-Германия. Дата проведения назначена на 2027 год.