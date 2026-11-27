Зеленский не стал отвечать на вопрос о "Вове" из "дела Миндича"

Зеленскому задали вопрос о "Вове" из "дела Миндича" Зеленский не стал отвечать на вопрос о "Вове" из "дела Миндича"

Москва27 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал давать конкретный ответ на вопрос о том, кто такой "Вова", фигурирующий на пленках украинского бизнесмена Тимура Миндича, покинувшего Украине на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает издание "Страна".

Вопрос о некоем "Вове" на "пленках Миндича" задала Зеленскому корреспондент BBC Сара Рейнсфорд.

Вы можете спросить антикоррупционные органы. Они публично заявили, что у них нет ко мне вопросов ответил Зеленский

Он также добавил, что думает, что это и есть ответ.

Ранее СМИ заявили, что имя "Вова" звучит на одной из записей, сделанных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в рамках операции "Мидас", связанной с расследованием коррупционных преступлений в сфере энергетики. На этой записи Миндич, бывший деловой партнер Зеленского, обсуждал с собеседницей строительство элитных коттеджей в кооперативе "Династия" в Киевской области. Предполагается, что строительство коттеджей связано с отмыванием более 460 млн грн (свыше 832 млн рублей).

Расследование по делу "Мидас" началось в 2024 году. В ноябре 2025 года Миндич покинул Украину. Предположительно, после этого он долгое время находился в Израиле.