Москва6 окт Вести.Дефицит федерального бюджета России будет меньше, чем прогнозируется. Такое мнение высказал ИС "Вести" экономист, управляющий директор компании "Трейд 123" Владимир Рожанковский.

По последней статистике, очень сильно экспорт сжиженного газа (СПГ) из России увеличился. Увеличился, потому что арктический путь открылся, на 16% год к году – это приличный объем … На 8% отгрузки упали в сторону Европы … но на 16% увеличились в сторону Азии. Баланс-то положительный, и это означает, что в целом бюджет у нас не будет очень сильно дефицитным, если дальше так пойдет. И нефть у нас уже стабилизировалась выше 100 долларов за баррель … Прогноз по дефициту бюджета Российской Федерации при таких внешних факторах должен улучшаться. То есть дефицит будет меньше, чем он прогнозируется