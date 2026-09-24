Москва24 сен Вести.Социальные статьи федерального бюджета России вышли довольно позитивными. Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник лаборатории исследований корпоративных стратегий и поведения фирм, РАНХиГС Владимир Еремкин.

Проект бюджета в целом я бы оценил позитивно. С моей точки зрения, все статьи очень хорошо сбалансированы. Отдельные параметры, на которые стоит обратить внимание – это хорошая социальная поддержка, то есть социальные статьи бюджета вышли довольно позитивными, заложена индексация дважды в следующем году пенсии, в среднем на 10% … Потом большая роль уделена образованию и медицине. Также обращает на себя внимание большие расходы на развитие инфраструктуры, например, на транспорт и дорожную инфраструктуру, к 2030 будет выделено около 10 триллионов рублей