В Минфине сообщили о завершении адаптации бюджета ко всем шокам Замглавы Минфина Колычев отметил завершение адаптации бюджета ко всем шокам

Москва24 ноя Вести.Адаптация федерального бюджета ко всем шокам завершена. На это указал заместитель главы Минфина РФ Владимир Колычев.

Свое заявление он сделал во время выступления на пленарной сессии международного форума Финансового университета.

И в этом плане я бы сказал, что на следующий год, в принципе, адаптация бюджета к тем шокам, которые последние [годы] нас преследуют, она, можно сказать, что завершена заявил Колычев, его слова привел ТАСС

Он отметил, что, конечно, никто не знает будущего и того, что оно готовит, "но бюджет выглядит с нашей точки зрения сильным". Кроме того, по словам Колычева, в Минфине стараются снижать его уязвимость к внешним факторам.