Кобылкин: Россия вышла на уровень в экономике, который был до СВО Кобылкин: экономика России вышла на уровень, который был до спецоперации

Москва24 ноя Вести.Экономика России практически восстановилась и вышла на уровень, который был до специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Дмитрий Кобылкин в интервью ИС "Вести".

По его словам, важно продолжать тот курс, который ведет страна.

Потому что экономическое развитие России при таких очень сложных геополитических обстоятельствах говорит только об одном – что мы движемся в правильном направлении. Мы с вами не только выходим на экономический курс какой-то новый. Мы восстановились практически как до специальной военной операции, вышли на этот уровень и дальше продолжаем развитие сказал Кобылкин

Он также отметил профессиональную работу вице-премьера – министра финансовом РФ Антона Силуанова.

Антон Германович говорит "денег нет", потому что это профессиональная работа человека, который работает с финансами, особенно на государственном уровне. Он очень государственный человек, он все прекрасно понимает, и это его задача, конечно, сохранять бюджет, обеспечивать социальные гарантии наших граждан. Мы сегодня живем в непростое время, [необходимо] обеспечивать вопросы, связанные с обороноспособностью страны, социальные гарантии ребят, которые воюют в специальной военной операции, которые участвуют в этом. Не забывать их семьи, их детей. Это очень важно. На это все нужны деньги, это все расходные обязательства бюджета. Конечно, у Силуанова есть ключевые направления, которые он точно не может оставить без денег заключил Кобылкин

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Герой России Владимир Сайбель заявил ИС "Вести", что в федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов будет учтена главная задача – поддержка СВО.