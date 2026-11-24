Депутат ГД Сайбель: задача "Все для победы" в бюджете выполнена Депутат ГД Сайбель: в федеральном бюджете учтены все аспекты поддержки СВО

Москва24 ноя Вести.В федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов будет учтена главная задача - все для победы. Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Герой России Владимир Сайбель.

По словам депутата, в бюджете учтены все аспекты в рамках поддержки специальной военной операции.

Самый главный посыл был дан президентом, чтобы бюджет был принят у нас с учетом основной задачи — все для победы. Эту задачу выполнили. Это ключевое. Сегодня бюджет сбалансирован, бюджет сформирован так, что внесено большое количество поправок, и … именно в рамках поддержки самой специальной военной операции - здесь все аспекты включены подчеркнул Сайбель

Его коллега, депутат Госдумы Юрий Бровко, кавалер трех орденов Мужества и других государственных наград, также отметил приоритет поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по поддержке участников СВО.

Я считаю, что мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, и главное в этом — принять бюджет без популизма, который будет охватывать все сферы жизнедеятельности наших граждан. И задача по заботе об участниках специальной военной операции, озвученная нашим президентом, естественно, находится в приоритете. Существуют различные программы и достаточное количество нормативных документов, которые Государственная Дума исполнила, на поддержку участников специальной военной операции, членов их семей, которые на сегодняшний день успешно реализуются. И мы будем продолжать работать над этой темой и в части увеличения доступности здравоохранения не только для участников специальной военной операции, но и для всех наших граждан сказал Бровко ИС "Вести"

Ранее в российском Минфине сообщили о завершении адаптации бюджета ко всем шокам.