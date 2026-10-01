Свыше 1,2 млрд заложено на соцвыплаты участникам КТО в приграничных регионах

На соцвыплаты участникам КТО в приграничье в бюджете заложено более 1,2 млрд Свыше 1,2 млрд заложено на соцвыплаты участникам КТО в приграничных регионах

Москва1 окт Вести.Более 1,2 млрд рублей заложено в бюджет на 2027 год на социальные выплаты участникам контртеррористических операций (КТО) на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Дополнительная социальная выплата отдельным категориям лиц, выполняющим задачи контртеррористических операций на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей: в 2027 году – 1 226,5 млн рублей говорится в документе

Из материалов к проекту бюджета стало известно, сколько средств планируется выделить на нацоборону в 2027 году.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы. По сообщению пресс-службы кабмина, среди ключевых приоритетов - выполнение социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования. Государственная дума должна рассмотреть документ в течение 60 дней.