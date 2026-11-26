Мурашко: более 130 центров экстренной помощи создается в России Мурашко: более 130 центров экстренной помощи создается в России

Москва26 ноя Вести.В настоящее время в России создается более 130 центров экстренной помощи. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Мурашко коснулся этой темы, рассказывания о информатизации. По его словам, порой полностью перестраиваются все процессы в медицине.

Мы же сегодня и сами больницы перестраиваем еще, вдобавок ко всему… Вот то, что я вам говорил про экстренную помощь, сегодня по поручению президента больше 130 центров делается в стране. Это приемные отделения современные, в которые уже сегодня загружены технологии, установлено оборудование для быстрой диагностики сказал глава Минздрава

Летом прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать к 2027 году не менее 10 протезно-реабилитационных центров для инвалидов и участников СВО на базе организаций Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в федеральных округах.

В апреле 2026 года Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Н.И.Пирогова, где по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых приёмных отделений скорой помощи в регионах. По словам российского лидера, порядка 99 модульных приемных отделений скорой помощи нужно создать до 2030 года.