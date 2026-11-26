Вместо нескольких часов — менее часа: Мурашко о новой диагностике Мурашко: в центрах экстренной помощи диагноз ставят менее чем за час

Москва26 ноя Вести.Время постановки диагноза в приемных отделениях современных центров экстренной помощи составляет менее часа, обычно до 40 минут, а иногда и меньше. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Раньше пациент мог поступить, и несколько часов его обследуют. Здесь все сконцентрировано в одном месте. Практически пациент находится в гуще всех технологий. И время постановки диагноза там превращается уже в менее часа, обычно до сорока минут, ну а иногда и быстрее пояснил министр

Ранее в интервью Мурашко сообщил, что по поручению президента в стране создается более 130 таких центров. Речь идет о современных приемных отделениях, где установлено оборудование для быстрой диагностики. По его словам, одновременно с этим перестраиваются и сами больницы.