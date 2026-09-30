Лантратова: время ожидания приема участкового врача не должно превышать 24 часа

Лантратова уточнила сроки оказания медицинской помощи по ОМС Лантратова: время ожидания приема участкового врача не должно превышать 24 часа

Москва30 сен Вести.В рамках системы обязательного медицинского страхования время ожидания приема участкового врача и педиатра не должно превышать 24 часа. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в комментарии ТАСС.

В 2026 году приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики пациент должен ждать не более 24 часов с момента обращения. Неотложную помощь в поликлинике должны оказать не позднее двух часов. Консультацию врача-специалиста - в течение 14 рабочих дней уточнила омбудсмен

По ее словам, для лабораторной диагностики, рентгена, маммографии, УЗИ, функциональной диагностики. Для КТ, МРТ и ангиографии вне специальных ускоренных маршрутов - также максимальный срок составляет 14 рабочих дней, как и для госпитализации после соответствующего направления.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует направить более 16 трлн рублей на финансирование Фонда обязательного медицинского страхования в течение трех лет.