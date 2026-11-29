Йога может помочь выйти из режима постоянного контроля Инструктор Королёва: йога может помочь выйти из режима постоянного контроля

Москва29 ноя Вести.В нынешнем ритме жизни человек вроде бы отдыхает, но продолжает жить в режиме контроля. Йога может стать одной из практик, которая помогает выйти из этого цикла. Об этом RT рассказала сертифицированный инструктор хатха-йоги Федерации йоги России Александра Королёва.

По ее словам, проблема офисной работы заключается в исчезновении четкой границы между рабочим и личным временем. Но телу легче переключаться, когда появляется ритуал перехода.

Это может быть короткая вечерняя практика на 10—15 минут: мягкие движения позвоночника, наклоны сидя, спокойное дыхание заявила Александра Королева

Важно не количество упражнений, а повторяемость. Если такая последовательность регулярно появляется после рабочего дня, она становится сигналом: активная часть дня закончилась.

Собеседница RT напомнила, что одна из базовых идей йоги — связать движение с дыханием и вернуть ему устойчивый ритм, а для этого не нужны сложные техники дыхания.

Нет цели дышать идеально. Задача — просто заметить собственный темп и постепенно сделать его спокойнее добавила она

По ее словам, одно из самых простых упражнений - лежа на спине, где от человека не требуется ничего делать. Просто положить валик под колени, закрыть глаза и последовательно перевести внимание от стоп к голове, замечая и отпуская лишнее напряжение.