Эксперт сообщила, как "подсказать" телу, что рабочий день закончен Инструктор хатха-йоги Королева: телу нужен ритуал перехода после рабочего дня

Москва29 ноя Вести.После рабочего дня телу требуется ритуал перехода, чтобы оно могло выйти из "режима контроля" и расслабиться. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на сертифицированного инструктора хатха-йоги Федерации йоги России Александру Королеву.

Это может быть короткая вечерняя практика на 10—15 минут: мягкие движения позвоночника, Баласана, наклоны сидя, спокойное дыхание и несколько минут Шавасаны сказала эксперт, имея в виду различные позы в йоге

Она уточнила, что важно не количество асан (определенных положений тела), а их повторяемость. Королева считает, что если такая последовательность движений становится постоянной после рабочего дня, то это станет для тела сигналом о том, что активная часть дня завершена.

Эксперт также поделилась с телеканалом примерами конкретных поз и движений.

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