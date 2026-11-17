Нейропсихолог рассказала, как выявить у себя новогоднее выгорание Колобова: бессонница и раздражительность могут говорить о новогоднем выгорании

Москва17 ноя Вести.Из-за завышенных ожиданий от Нового года и давления предпраздничной суеты у людей может появиться новогоднее выгорание, заявила изданию "Абзац" нейропсихолог Светлана Колобова.

Она отметила, что среди симптомов этого состояния можно выделить раздражительность, бессонницу, усталость, отсутствие желания встретить праздник, избегание социума и встреч с коллегами и родственниками. Также сигналом о выгорании могут стать головные боли, скачки давления, проблемы с кишечником и раздражительность из-за мелочей.

Чтобы справиться с новогодним выгоранием, нужно перестать предъявлять к себе завышенные требования и не пытаться сделать праздник идеальным, а также отказаться от лишних дел. Кроме того, не стоит спешить с увольнением с работы из-за стресса. При затяжном снижении настроения лучше обратиться за помощью к специалисту.

Мы задаем себе простой вопрос: я делаю это – украшаю дом, готовлю оливье, еду к родственникам, потому что мне этого хочется или потому что надо? И дальше мы снижаем планку, разрешаем себе не готовить 12 блюд и не дарить подарки всем 20 коллегам. Мы пытаемся выстроить свои границы посоветовала Колобова

Ранее терапевт Ксения Ночевная предупредила, что работа без выходных повышает риск инсульта и развития болезней сердца, а также грозит человеку снижением внимания, скорости реакции и кратковременной памяти.