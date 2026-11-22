Названы симптомы дефицита цинка в организме Роскачество: снижение аппетита и кожные высыпания возможны при нехватке цинка

Москва22 ноя Вести.Снижение аппетита и кожные высыпания могут свидетельствовать о нехватке цинка в организме. Об этом в беседе с RT рассказали эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.

По словам специалистов, цинк нужен для нормальной работы врожденного и приобретенного иммунитета, для здоровья кожи, волос и ногтей, а также для регенерации тканей.

При нехватке микроэлемента может снижаться аппетит, а также появляться повышенная утомляемость и кожные высыпания. У детей дефицит цинка способен негативно сказаться на физическом развитии и половом созревании отметили в Роскачестве

Как рассказали эксперты, основным источниками цинка являются мясо, рыба, морепродукты, яйца и молочная продукция. Он также содержится в бобовых, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах.

В Роскачестве посоветовали обратиться к врачу при подозрении на дефицит цинка в организме. На дефицит цинка также могут указывать белые пятна на ногтевых пластинах.