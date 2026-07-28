Белые пятна на ногтях: что это означает, каковы причины и когда обращаться к врачу

Белые пятна на ногтях пальцев рук и ног чаще всего образуются после микротравм. Но иногда причина может быть в грибковой инфекции, заболевании кожного покрова, приеме лекарств или нарушении работы иммунитета. Разбираемся, чего может не хватать в организме и как правильно действовать при их появлении.

Что такое белые пятна на ногтях

Как врачи называют это состояние

Для обозначения белого изменения ногтевой пластины врачи используют общий термин — лейконихия. Такое состояние ногтя может проявляться в виде точек, полос, отметин или полного побеления поверхности. По данным терминологии DermNet, лейконихия может затрагивать один ноготь или несколько, быть частичной или полной, врожденной или приобретенной.

Ноготь состоит в основном из кератина. Его видимая часть — ногтевая пластина, под ней находится ногтевое ложе. Чаще всего небольшие точки белесого цвета возникают после повреждения зоны роста — матрикса. Это может случиться после удара, из-за привычки грызть ногти, тесной обуви, педикюра, агрессивной полировки или снятия шеллака. Такие пятна обычно не болят и постепенно отрастают вместе с пластиной.

Здоровая ногтевая пластина Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Нормальный ноготь имеет розовый оттенок, гладкую поверхность, без выраженных отметин, утолщений, крошения и отслоения. В медицинской статье от научно-практического журнала “Лечащий врач” специалисты относят лейконихию к дисхромиям — изменениям цвета ногтя. Точечные модификации чаще связываются с микротравмами, а тотальные — с более серьезными состояниями.

Обратиться к специалисту нужно, если белые пятна появились сразу на всех или большинстве ногтей, не отрастают вместе с ногтевой пластиной, а остаются на месте или увеличиваются. Также стоит обратить внимание, если пластина изменила толщину, стала желтой или начала расслаиваться — это может быть симптомом грибкового заражения. При появлении болезненных ощущений, покраснений или отека вокруг пластины, при общей слабости, выпадении волос или проблемах с ЖКТ стоит показаться врачу при первой возможности Ольга Журавлева врач-дерматолог сети клиник “Персона” и “Прозрение”

Какие виды белых пятен бывают

Согласно исследованию “Лейконихия: что могут рассказать нам белые ногти?” от American Journal of Clinical Dermatology, белые изменения ногтевой пластины делятся по тому, где именно возникла проблема.

Истинная лейконихия связана с изменениями самой ногтевой пластины после полученного повреждения. Белый участок не исчезает при надавливании и постепенно смещается по мере роста пластины.

Кажущаяся лейконихия, связана не с пластиной, а с ногтевым ложем. Белизна может бледнеть при надавливании и не смещаться вместе с ростом.

Псевдолейконихия возникает из-за внешних факторов или поверхностных поражений ногтя, которые обесцвечивают поверхность пластины. Например при поверхностной форме онихомикоза — грибкового поражения ногтевой пластины и окружающих ее структур.

Почему появляются белые пятна на ногтях

Механическое повреждение

Точки могут появиться после удара по пальцу, защемления, слишком глубокого маникюра, грубой обработки кутикулы, снятия покрытия “с нажимом”, привычки грызть ногти или давления обуви на пальцы.

. Фото: Источник: www.magnific.com

Если причина в полученном повреждении, специального лечения обычно не предусмотрено: пигментация будет смещаться к краю и исчезнет после отрастания. Для ногтей на руках, согласно исследованию “Темпы роста ногтей на руках и ногах у здоровых молодых американцев” от Journal of the European Academy of dermatology & venereology, это может занять примерно 6–9 месяцев, на ногах — 12–18 месяцев.

Грибковая инфекция

Грибок ногтей, или онихомикоз, тоже может давать белые участки, особенно если поражение поверхностное. Но при подобном заболевании обычно есть не только пигментация: пластина может желтеть, утолщаться, крошиться, отслаиваться, становиться неровной.

Американская академия дерматологии подчеркивает, что грибковое заражение может быть похоже на другие болезни ногтей, поэтому диагноз желательно подтверждать осмотром и анализом подногтевого материала.

Российские клинические рекомендации от Минздрава по микозам кистей, стоп и туловища устанавливают, что при подозрении на грибковое поражение ногтей рекомендуется микроскопическое исследование пораженных ногтевых пластин, а для определения вида возбудителя — культуральное исследование или полимеразная цепная реакция (ПЦР)

Химическое воздействие и бытовые раздражители

Белые пятна на ногтях могут появиться после частого использования лаков, шеллаков, агрессивных жидкостей для снятия покрытия, клея для искусственных ногтей, растворителей и бытовой химии без перчаток.

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Особенно вредно грубо спиливать покрытие или “отрывать” его самостоятельно и глубоко срезать кутикулу

Дефициты и системные заболевания

Иногда можно встретить мнение, что наличие белых пятен на ногтях говорит о нехватке кальция в организме. На самом деле доказательств для такого вывода недостаточно.

Истинный авитаминоз как причина лейконихии встречается намного реже, чем мы привыкли думать. И он обычно, если случается, то сопровождается такими симптомами, как выпадение волос, усталость и бледность кожи. Белые пятна на ногтях в подавляющем большинстве случаев — это безобидные следствия бытовых повреждений. Не стоит паниковать или бесконтрольно принимать БАДы, достаточно обеспечить пластине бережный уход и наладить питание Ольга Журавлева врач-дерматолог высшей категории сети клиник “Персона” и “Прозрение”

При этом ногти действительно могут меняться при системных патологиях. Замечена взаимосвязь между некоторыми формами белых пятен на ногтях с заболеваниями пищеварительной системы, почек, сердца, диабетом, гипоальбуминемией, псориазом, анемией, гипертиреозом, приемом лекарств и воздействием тяжелых металлов.

По одной белой отметине нельзя понять, чего именно не хватает организму. Если есть усталость, выпадение волос, сухость кожи, ломкость пластины, похудение, отеки, боли, изменения стула или другие симптомы, нужен врач, а не самостоятельный прием добавок

Наследственность и другие редкие причины

Редко лейконихия бывает врожденной и связанной с генетическими особенностями. Также белесые полоски могут образовываться после химиотерапии, приема некоторых лекарств, при отравлении мышьяком, свинцом и другими тяжелыми металлами. Такие случаи редки, но их нельзя игнорировать при множественных или необычных изменениях ногтей.

Что могут значить разные белые пятна на ногтях

Единичные белые точки

Единичная отметина на ногтевой пластине Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Одна-две точки на ногте чаще всего говорят о микротравме. Например, человек ударил палец, грыз ногти, сделал грубую обработку кутикулы или носил тесную обувь. Если отметина не болит, не увеличивается, пластина не крошится и белый участок смещается по мере роста, обычно достаточно наблюдать и беречь пластину.

Множественные белые пятна

Ногти с множественными белыми пятнами Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Если отметин много, они возникают снова и снова, затрагивают несколько ногтей или сочетаются с ломкостью, утолщением, крошением, изменением кожи вокруг пластины, лучше обратиться к дерматологу . Причиной может быть повторная травматизация, грибковое заражение, дерматоз, контактный дерматит, лекарства или системное состояние. В российской публикации “Ониходистрофии: возможности топической терапии” от 2025 года в “Вестнике дерматологии и венерологии” отмечено, что поражения ногтей встречаются при разных дерматозах, а изменение формы и цвета пластины иногда помогает заподозрить внутренние болезни организма.

Белые полосы поперек ногтя

Ногти с линиями Ми Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Поперечные полоски на ногтях бывают разными:

Линии Ми — это истинная поперечная лейконихия, когда полоски проходят поперек пластины и со временем смещаются к краю. Они могут быть связаны с тяжелой болезнью, химиотерапией, отравлением тяжелыми металлами, почечной недостаточностью и другими причинами. Линии Мюрке — поперечные парные белые полоски, идущие параллельно лунуле через всю пластину, которые разделены участками нормального розового цвета. Чаще всего такой признак указывает на низкий уровень белка альбумина при болезни почек, тяжелом недоедании, заболеваниях печени или после химиотерапии.

Самостоятельно отличить эти состояния сложно. Если полоски идут через всю ширину пластины, появились на нескольких ногтях или возникли после болезни, приема лекарств, химиотерапии, контакта с химикатами, нужен очный осмотр дерматолога

Белое изменение почти всей ногтевой пластины

Ногти Терри Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Если почти весь ноготь стал бледным, это не похоже на обычное точечное повреждение. Такие изменения могут быть наследственными, но также встречаются при системных заболеваниях:

Ногти Терри — большая часть пластины становится матово-белой, а у самого свободного края остается узкая розовая или коричневая полоса. Полулуние у основания ногтя исчезает. Чаще всего такой признак указывает на цирроз печени, хроническую сердечную недостаточность или тяжелое протекание сахарного диабета. Ногти Линдсея — пластина четко разделена на две половины. Ближняя к корню часть имеет белый цвет, а дальняя — красно-бурый или коричневый. Такое проявление лейконихии считается классическим признаком хронической почечной недостаточности.

Когда обращаться к врачу

Какие признаки должны насторожить

Белые пятна на ногтях часто не проявляются как симптом тяжелого заболевания. Но есть признаки, при которых не следует ждать, пока ногтевая пластина отрастет, а обратиться сразу к дерматологу:

белесые пятна на ногтях не смещаются с ростом пластины;

поражены несколько ногтей;

пластина утолщается, желтеет, крошится или отслаивается;

есть зуд, шелушение кожи стоп или межпальцевых промежутков;

пигментация появилась после нового лекарства;

есть слабость, отеки, похудение, одышка, боли или другие общие симптомы;

изменения повторяются без понятной причины.

Срочно нужна медицинская помощь, если есть сильная боль, нарастающий отек, покраснение, гной, температура, выраженное повреждение пластины или кожи вокруг нее

Отдельный тревожный признак — новая или меняющаяся темная полоса под ногтем. Американская академия дерматологии рекомендует показать новую темную полосу дерматологу, чтобы исключить подногтевую меланому.

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К какому врачу обращаться

Первый специалист — врач-дерматолог или дерматовенеролог. Он осматривает ногти, кожу кистей и стоп, уточняет привычки ухода, перенесенные болезни, принимаемые лекарства, был ли контакт с химией, наличие дерматоза, экземы, диабета и других состояний.

Если подозревается грибковое инфицирование, врач может назначить анализ соскоба или фрагмента пластины. Если есть признаки системного заболевания, могут понадобиться терапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог, нефролог или кардиолог.

Подолог после проведенной диагностики и назначенного лечения может помочь с уходом, обработкой утолщенных ногтей, подбором разгрузки и профилактикой повреждений.

Как проходит диагностика при белых пятнах на ногтях

Обычно врач начинает с осмотра и вопросов. Важно рассказать:

когда появилось пятно на ногтях;

был ли удар, педикюр, новое покрытие;

тесная ли подбирается обувь;

есть ли зуд, шелушение, запах, крошение ногтя;

были ли прописаны другим врачом недавно новые лекарства;

есть ли хронические болезни;

меняется ли отметина вместе с ростом ногтя.

При необходимости врач может назначить общий анализ крови, биохимию, показатели функции печени и почек, анализы на железо, белок, гормоны щитовидной железы или другие исследования по ситуации

Как лечат белые пятна на ногтях

Если отметина появилась после травмы, обычно ее не лечат: она отрастает вместе с пластиной. В этот период важно не спиливать белый участок, не травмировать кутикулу, не отрывать покрытие, носить удобную обувь и увлажнять кожу вокруг ногтя.

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Шеллак накладывать можно только тогда, когда есть небольшое повреждение ногтевой пластины, которое отрастает и не вызывает воспаление. Если же область поражения большая вследствие каких-то заболеваний — системных или инфекционных — гель-лак накладывать нельзя Ольга Журавлева врач-дерматолог высшей категории сети клиник “Персона” и “Прозрение”

Если причина в грибке, лечение подбирает врач. Это могут быть наружные или системные противогрибковые препараты, обработка ногтя, подбор более удобной обуви и тщательный уход за кожей стоп.

Самостоятельно начинать противогрибковые таблетки нельзя: у них есть противопоказания и лекарственные взаимодействия, а перед терапией могут понадобиться анализы. Если врач подозревает дефицит или системную болезнь , лечат не отметину, а причину. Добавки железа, витаминов или кальция не стоит принимать “на всякий случай”: избыток тоже может навредить, а пятна на ногтях часто вообще не связаны с питанием.

Что можно делать дома безопасно:

коротко и ровно подстригать ногти;

использовать перчатки при уборке;

давать пластине отдых от плотных покрытий;

выбирать обувь с достаточным местом для пальцев;

увлажнять кожу рук, стоп и околоногтевые валики.

Чего делать не нужно:

выжигать отметину кислотами, уксусом, йодом, спиртом;

глубоко спиливать ногтевую пластину;

не грызть ногти;

не срезать кутикулу глубоко;

вскрывать воспаленный валик;

закрывать подозрительные изменения плотным покрытием;

принимать антибиотики, противогрибковые препараты и БАДы без диагноза.

Профилактика белых пятен на ногтях

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Полностью исключить пятна на ногтях невозможно: пластина легко травмируется в быту. Но риск можно снизить, для это необходимо:

не грызть ногти и кожу вокруг них;

не использовать ногти как инструмент;

выбирать бережный маникюр без глубокого среза кутикулы;

снимать шеллак у специалиста, без отрывания покрытия;

использовать перчатки при контакте с моющими средствами;

не носить тесную обувь;

регулярно менять носки и просушивать обувь;

лечить грибок кожи стоп, если он есть;

включать в рацион продукты, богатые цинком, например, тыквенные семечки, мясо и бобовые, железом — красное мясо и шпинат — и белком;

обратиться к врачу, если изменения ногтей повторяются.

Все эти факторы важны, но если говорить о здоровых ногтях на руках, то на первом месте — бережный маникюр и уход. Главное регулярно использовать масло для кутикулы и крем для рук, а при работе с химикатами надевать перчатки Ольга Журавлева врач-дерматолог высшей категории сети клиник “Персона” и “Прозрение”

Также дерматовенеролог Ольга Журавлева поясняет, что причина в 80% случаев лейконихии — механическое воздействие, на втором месте — дефицит цинка, железа, белка, витаминов группы B. Далее — аллергические реакции и химические ожоги из-за использования лаков с формальдегидом в составе, жидкости для снятия лака, средств для укрепления пластины или компонентов шеллака, например, метакрилаты.

Частые вопросы о белых пятнах на ногтях