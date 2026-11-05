Перед тем как считать граммы клетчатки и искать самые полезные продукты, стоит разобраться, зачем вообще организму нужны пищевые волокна. Они помогают поддерживать нормальное пищеварение, влияют на чувство сытости, участвуют в работе кишечной микрофлоры и могут снижать риск ряда заболеваний. При этом большинство людей получают клетчатки меньше рекомендуемой нормы. Разбираемся, в каких продуктах ее больше всего, сколько клетчатки нужно ежедневно взрослым и детям и как увеличить ее количество в рационе без дискомфорта для пищеварения.
Что такое клетчатка
Клетчатка — это компоненты растительной пищи, для расщепления которых у человека нет собственных пищеварительных ферментов. Поэтому в желудке и тонком кишечнике они почти не меняются и доходят до толстой кишки, где с ними взаимодействуют кишечные бактерии. От этого во многом зависит, как клетчатка влияет на пищеварение [1].
Энергетической ценности у клетчатки практически нет, зато она меняет свойства пищевой массы. Кроме того, клетчатка служит питательной средой для полезной микрофлоры, а значит, участвует в поддержании баланса кишечного микробиома [2].
Чем клетчатка отличается от пищевых волокон
В быту клетчатку и пищевые волокна обычно считают одним и тем же, хотя у этих слов разный объем значения.
Клетчатка в химическом смысле. Так называют целлюлозу, главный структурный полисахарид клеточных стенок растений. Она задает форму и прочность тканям, фактически служит их каркасом [3].
Волокна как нутрициологический термин. В диетологии и медицине пользуются более широким понятием: сюда относят все компоненты растительной пищи, которые не перевариваются в тонком кишечнике. Помимо целлюлозы, это гемицеллюлозы, пектины, инулин, бета-глюканы и лигнин. Разные виды волокон по-разному действуют на пищеварение, поэтому в рекомендациях по питанию говорят именно об этой группе, а не только о целлюлозе [3].
Растворимая и нерастворимая клетчатка
Клетчатку делят на две группы по отношению к воде: одни растворяются в ней, другие нет. В реальных продуктах растворимые и нерастворимые волокна почти всегда встречаются вместе, но работают по-разному [2].
Растворимые волокна связывают воду и превращаются в вязкий гель. В желудке и тонком кишечнике они не расщепляются, а в толстой кишке становятся пищей для бактерий. Продукты бактериального брожения влияют на моторику кишечника и ощущение сытости. Источники этой фракции: овес, ячмень и рожь, бобы, плоды, а также чиа [3].
Нерастворимые волокна проходят через пищеварительный тракт практически без изменений. Они увеличивают объем кишечного содержимого и стимулируют перистальтику. Больше всего их в цельнозерновых продуктах и отрубях, орехах, бобах, а также в плодах с плотной мякотью и кожурой [3].
Зачем нужна клетчатка организму
- Пищеварение и регулярный стул. Волокна увеличивают объем кишечного содержимого и помогают ему продвигаться равномернее. Стул становится более регулярным, запоры возникают реже.
- Уровень сахара в крови. Клетчатка замедляет всасывание углеводов из пищи. Благодаря этому после еды глюкоза растет плавнее, а нагрузка на выработку инсулина снижается.
- Холестерин. Волокна, которые растворяются, связывают со снижением общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Повышенный уровень ЛПНП считается одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
- Кишечная микробиота. Часть волокон служит пищей для полезных бактерий толстой кишки. При их переработке образуются короткоцепочечные жирные кислоты. Они участвуют в регуляции моторики кишечника и обмена веществ и помогают поддерживать целостность слизистой оболочки. Такими пребиотическими свойствами обладают инулин, фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды и частично гидролизованная гуаровая камедь [3]. Достаточное потребление клетчатки также связывают с меньшим риском дивертикулярной болезни.
- Сытость и контроль веса. Пища с клетчаткой объемнее и дольше переваривается, поэтому чувство насыщения сохраняется дольше, а переедать хочется реже. По данным исследований, при достаточном количестве употребляемой клетчатки вероятность набора лишнего веса ниже [3].
- Риск колоректального рака. В наблюдательных исследованиях более высокое потребление волокон, особенно из злаков, овощей и фруктов, сочетается с более низким риском колоректального рака. Такие данные показывают связь, но не доказывают причину.
В каких продуктах содержится клетчатка
Овощи и зелень
Самый доступный источник волокон. В таблице приведем информацию о том, какие продукты содержат наибольшее количество клетчатки.
|Продукт
|Содержание клетчатки в 100 г продукта
|Артишок
|5,4
|Брюссельская капуста
|3,8
|Зеленая фасоль
|3,4
|Листья репы
|3,1
|Батат (сладкий картофель)
|2,7-3,0
|Свекла
|2,8
|Сладкая кукуруза (вареная)
|2,7
|Морковь
|2,3-2,8
|Брокколи
|2,6
|Белокочанная капуста
|2,5
|Цветная капуста
|2,4
|Шпинат
|2,2
|Спаржа
|2,1
|Помидоры (с кожурой)
|1,2
|Огурцы (с кожурой)
|1,0
Фрукты и ягоды
Они дают не только волокна, но и витамины, антиоксиданты и природные сахара.
|Продукт
|Содержание клетчатки в 100 г продукта
|Авокадо
|6,7
|Малина
|6,5
|Гранат
|4,0
|Яблоко (с кожурой)
|3-4
|Киви
|3,0
|Груша (с кожурой)
|2,9
|Инжир (свежий)
|2,9
|Банан
|2,6
|Черника
|2,4
|Апельсин
|2,4
|Клубника
|2,0
|Манго
|1,6
Злаки и бобы
|Продукт
|Содержание клетчатки в 100 г продукта
|Отруби пшеничные
|до 42
|Ячмень
|17,3
|Перловка
|15,6
|Овес
|10,6
|Гречка
|10,0
|Киноа
|7,0
|Амарант
|6,7
|Спагетти из цельного зерна
|6,3
|Булгур
|4,5
|Коричневый рис
|3,5
|Черный (дикий) рис
|1,8
|Продукт
|Содержание клетчатки в 100 г продукта
|Черная фасоль
|8,7
|Горох колотый
|8,3
|Чечевица
|7,9
|Белая фасоль
|7,5
|Соевые бобы (вареные)
|6,0
|Эдамаме (зеленые соевые бобы)
|5,2
Орехи и семена
Они содержат волокна вместе с полезными жирами и растительным белком. При этом они калорийны, поэтому их едят небольшими порциями: горсть орехов или столовая ложка семян уже дают заметную долю клетчатки.
|Продукт
|Содержание клетчатки в 100 г продукта
|Чиа
|34,4
|Льняное семя
|27,3
|Миндаль
|12,5
|Подсолнечные семечки
|11,1
|Фисташки
|10,3
|Арахис (несоленый)
|8,0
|Грецкие
|6,7
|Кедровые
|3,7
Чиа и лен лидируют по содержанию волокон, но ежедневно их едят по 1-2 столовые ложки, поэтому в реальном рационе их вклад меньше, чем кажется по цифре на 100 г. Лен лучше употреблять молотым: целые семечки часто проходят через кишечник без изменений. Их можно добавлять в каши, йогурты и выпечку.
Норма клетчатки в день
Для детей и подростков
Детям младшего возраста рекомендуется получать около 19 г волокон в день. По мере взросления потребность в клетчатке увеличивается: подросткам требуется в среднем от 25 до 38 г в сутки. Точная норма зависит от возраста, пола и уровня физической активности.
Для взрослых
Для женщин. Потребность в клетчатке у взрослых женщин зависит от возраста, уровня физической активности и особенностей питания. В среднем рекомендуется получать не менее 25 г волокон в сутки. Для многих женщин оптимальным считается потребление около 30 г клетчатки в день, особенно при активном образе жизни и сбалансированном меню.
Для мужчин. Для большинства взрослых мужчин рекомендуемое количество клетчатки составляет 30–35 г в сутки.
В отдельных случаях, например при избыточном весе, повышенном уровне холестерина, инсулинорезистентности или артериальной гипертензии, суточное потребление может быть увеличено до 35–40 г.
Для пожилых
С возрастом в работе пищеварительной системы происходят естественные изменения: замедляется перистальтика кишечника, чаще возникают хронические заболевания органов ЖКТ, а некоторые продукты могут переноситься хуже, чем в молодом возрасте.
Для большинства пожилых людей оптимальным считается потребление 20–25 г волокон в сутки. Такой объем помогает поддерживать нормальное пищеварение и регулярную работу кишечника. При хорошей переносимости и отсутствии противопоказаний количество клетчатки можно постепенно увеличить до 25–30 г.
Как правильно увеличивать клетчатку в рационе
Резкий переход на высокое потребление клетчатки нередко сопровождается вздутием живота, повышенным газообразованием и чувством дискомфорта.
Чтобы организм адаптировался без неприятных последствий, специалисты советуют повышать количество клетчатки поэтапно. Например, можно еженедельно добавлять около 5 г волокон за счет дополнительных порций плодов, замены продуктов из рафинированной муки цельнозерновыми аналогами или регулярного включения в меню бобовых.
Не менее важно соблюдать питьевой режим. Клетчатка активно взаимодействует с водой, поэтому достаточное потребление жидкости помогает поддерживать нормальную работу кишечника и снижает риск запоров.
Для получения максимальной пользы рацион должен включать разные источники волокон. Оптимальный вариант — сочетать плоды, крупы, бобы и семена.
Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника и дивертикулярную болезнь, перед существенным изменением рациона рекомендуется проконсультироваться с врачом. Специалист поможет подобрать подходящий объем клетчатки и определить продукты, которые будут хорошо переноситься.
Возможный вред и побочные эффекты
Избыток клетчатки или слишком быстрое увеличение в меню могут вызывать нежелательные реакции со стороны пищеварительной системы.
Наиболее распространенные побочные эффекты связаны с повышенным газообразованием, вздутием живота, ощущением тяжести и дискомфортом в кишечнике. У некоторых людей резкое увеличение может спровоцировать изменения стула, включая как послабление, так и склонность к запорам, особенно при недостаточном потреблении жидкости.
При длительном употреблении очень больших количеств клетчатки возможно снижение усвоения некоторых минералов, в частности железа, кальция и цинка. Такой риск обычно возникает при существенном превышении рекомендуемых норм.
Часто задаваемые вопросы
- 01В каких продуктах больше всего клетчатки?
— Продуктами с высоким содержанием клетчатки обычно считают те, в одной порции которых не менее 5 г волокон. Больше всего их в псиллиуме, пшеничных отрубях, семенах чиа и льна. Среди привычных продуктов хорошим источником клетчатки являются бобы. Богаты ею и цельнозерновые продукты, включая пшеницу, овсяные отруби и киноа. Также стоит обратить внимание на брокколи, артишок, малину и ежевику.
- 02Можно ли набрать норму клетчатки только за счет фруктов?
— Фрукты содержат клетчатку и могут вносить заметный вклад в ее суточное потребление, особенно если есть их вместе с кожурой. Однако использовать только их не рекомендуется. Для полноценного рациона важно получать клетчатку из разных продуктов — овощей, бобов, цельнозерновых круп, орехов и семян.
- 03Помогает ли клетчатка похудеть?
— Клетчатка не обладает жиросжигающим эффектом, однако может помочь в контроле массы тела. Продукты, в которых много клетчатки, обычно обеспечивают более длительное чувство насыщения, что помогает легче контролировать аппетит и снижать количество перекусов между основными приемами пищи. При этом снижение веса связано не с самой клетчаткой, а с общими изменениями в рационе и соблюдением умеренного дефицита калорий.
- 04С какого возраста клетчатка нужна детям?
— Клетчатка необходима детям с раннего возраста, поскольку она поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и помогает формировать здоровые пищевые привычки. Основными источниками клетчатки должны быть плоды, бобы и цельнозерновые продукты. При этом отруби, псиллиум и другие концентрированные источники клетчатки следует использовать только по рекомендации педиатра.
Источники и список литературы
- https://www.researchgate.net/publication/376401068_Kletcatka_-_opisanie_polza_vlianie_na_organizm_i_lucsie_istocniki (Дата обращения: 05.10.2026)
- http://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/diet-and-the-gut-russian.pdf (Дата обращения: 05.10.2026)
- https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1462 (Дата обращения: 05.10.2026)