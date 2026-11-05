Продукты, богатые клетчаткой: где она содержится и сколько ее нужно ежедневно

Перед тем как считать граммы клетчатки и искать самые полезные продукты, стоит разобраться, зачем вообще организму нужны пищевые волокна. Они помогают поддерживать нормальное пищеварение, влияют на чувство сытости, участвуют в работе кишечной микрофлоры и могут снижать риск ряда заболеваний. При этом большинство людей получают клетчатки меньше рекомендуемой нормы. Разбираемся, в каких продуктах ее больше всего, сколько клетчатки нужно ежедневно взрослым и детям и как увеличить ее количество в рационе без дискомфорта для пищеварения.

Что такое клетчатка

Клетчатка — это компоненты растительной пищи, для расщепления которых у человека нет собственных пищеварительных ферментов. Поэтому в желудке и тонком кишечнике они почти не меняются и доходят до толстой кишки, где с ними взаимодействуют кишечные бактерии. От этого во многом зависит, как клетчатка влияет на пищеварение [1].

Энергетической ценности у клетчатки практически нет, зато она меняет свойства пищевой массы. Кроме того, клетчатка служит питательной средой для полезной микрофлоры, а значит, участвует в поддержании баланса кишечного микробиома [2].

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Чем клетчатка отличается от пищевых волокон

В быту клетчатку и пищевые волокна обычно считают одним и тем же, хотя у этих слов разный объем значения.

Клетчатка в химическом смысле. Так называют целлюлозу, главный структурный полисахарид клеточных стенок растений. Она задает форму и прочность тканям, фактически служит их каркасом [3].

Волокна как нутрициологический термин. В диетологии и медицине пользуются более широким понятием: сюда относят все компоненты растительной пищи, которые не перевариваются в тонком кишечнике. Помимо целлюлозы, это гемицеллюлозы, пектины, инулин, бета-глюканы и лигнин. Разные виды волокон по-разному действуют на пищеварение, поэтому в рекомендациях по питанию говорят именно об этой группе, а не только о целлюлозе [3].

Растворимая и нерастворимая клетчатка

Клетчатку делят на две группы по отношению к воде: одни растворяются в ней, другие нет. В реальных продуктах растворимые и нерастворимые волокна почти всегда встречаются вместе, но работают по-разному [2].

Растворимые волокна связывают воду и превращаются в вязкий гель. В желудке и тонком кишечнике они не расщепляются, а в толстой кишке становятся пищей для бактерий. Продукты бактериального брожения влияют на моторику кишечника и ощущение сытости. Источники этой фракции: овес, ячмень и рожь, бобы, плоды, а также чиа [3].

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Нерастворимые волокна проходят через пищеварительный тракт практически без изменений. Они увеличивают объем кишечного содержимого и стимулируют перистальтику. Больше всего их в цельнозерновых продуктах и отрубях, орехах, бобах, а также в плодах с плотной мякотью и кожурой [3].

Зачем нужна клетчатка организму

Пищеварение и регулярный стул. Волокна увеличивают объем кишечного содержимого и помогают ему продвигаться равномернее. Стул становится более регулярным, запоры возникают реже.

Уровень сахара в крови. Клетчатка замедляет всасывание углеводов из пищи. Благодаря этому после еды глюкоза растет плавнее, а нагрузка на выработку инсулина снижается.

Холестерин. Волокна, которые растворяются, связывают со снижением общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Повышенный уровень ЛПНП считается одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Кишечная микробиота. Часть волокон служит пищей для полезных бактерий толстой кишки. При их переработке образуются короткоцепочечные жирные кислоты. Они участвуют в регуляции моторики кишечника и обмена веществ и помогают поддерживать целостность слизистой оболочки. Такими пребиотическими свойствами обладают инулин, фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды и частично гидролизованная гуаровая камедь [3]. Достаточное потребление клетчатки также связывают с меньшим риском дивертикулярной болезни.

Сытость и контроль веса. Пища с клетчаткой объемнее и дольше переваривается, поэтому чувство насыщения сохраняется дольше, а переедать хочется реже. По данным исследований, при достаточном количестве употребляемой клетчатки вероятность набора лишнего веса ниже [3].

Риск колоректального рака. В наблюдательных исследованиях более высокое потребление волокон, особенно из злаков, овощей и фруктов, сочетается с более низким риском колоректального рака. Такие данные показывают связь, но не доказывают причину.

В каких продуктах содержится клетчатка

Овощи и зелень

Самый доступный источник волокон. В таблице приведем информацию о том, какие продукты содержат наибольшее количество клетчатки.

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Продукт Содержание клетчатки в 100 г продукта Артишок 5,4 Брюссельская капуста 3,8 Зеленая фасоль 3,4 Листья репы 3,1 Батат (сладкий картофель) 2,7-3,0 Свекла 2,8 Сладкая кукуруза (вареная) 2,7 Морковь 2,3-2,8 Брокколи 2,6 Белокочанная капуста 2,5 Цветная капуста 2,4 Шпинат 2,2 Спаржа 2,1 Помидоры (с кожурой) 1,2 Огурцы (с кожурой) 1,0

Фрукты и ягоды

Они дают не только волокна, но и витамины, антиоксиданты и природные сахара.

Продукт Содержание клетчатки в 100 г продукта Авокадо 6,7 Малина 6,5 Гранат 4,0 Яблоко (с кожурой) 3-4 Киви 3,0 Груша (с кожурой) 2,9 Инжир (свежий) 2,9 Банан 2,6 Черника 2,4 Апельсин 2,4 Клубника 2,0 Манго 1,6

Злаки и бобы

Продукт Содержание клетчатки в 100 г продукта Отруби пшеничные до 42 Ячмень 17,3 Перловка 15,6 Овес 10,6 Гречка 10,0 Киноа 7,0 Амарант 6,7 Спагетти из цельного зерна 6,3 Булгур 4,5 Коричневый рис 3,5 Черный (дикий) рис 1,8 Продукт Содержание клетчатки в 100 г продукта Черная фасоль 8,7 Горох колотый 8,3 Чечевица 7,9 Белая фасоль 7,5 Соевые бобы (вареные) 6,0 Эдамаме (зеленые соевые бобы) 5,2

Орехи и семена

Они содержат волокна вместе с полезными жирами и растительным белком. При этом они калорийны, поэтому их едят небольшими порциями: горсть орехов или столовая ложка семян уже дают заметную долю клетчатки.

Продукт Содержание клетчатки в 100 г продукта Чиа 34,4 Льняное семя 27,3 Миндаль 12,5 Подсолнечные семечки 11,1 Фисташки 10,3 Арахис (несоленый) 8,0 Грецкие 6,7 Кедровые 3,7

Чиа и лен лидируют по содержанию волокон, но ежедневно их едят по 1-2 столовые ложки, поэтому в реальном рационе их вклад меньше, чем кажется по цифре на 100 г. Лен лучше употреблять молотым: целые семечки часто проходят через кишечник без изменений. Их можно добавлять в каши, йогурты и выпечку.

Норма клетчатки в день

Для детей и подростков

Детям младшего возраста рекомендуется получать около 19 г волокон в день. По мере взросления потребность в клетчатке увеличивается: подросткам требуется в среднем от 25 до 38 г в сутки. Точная норма зависит от возраста, пола и уровня физической активности.

Овощи Фото: Unsplash

Для взрослых

Для женщин. Потребность в клетчатке у взрослых женщин зависит от возраста, уровня физической активности и особенностей питания. В среднем рекомендуется получать не менее 25 г волокон в сутки. Для многих женщин оптимальным считается потребление около 30 г клетчатки в день, особенно при активном образе жизни и сбалансированном меню.

Для мужчин. Для большинства взрослых мужчин рекомендуемое количество клетчатки составляет 30–35 г в сутки.

В отдельных случаях, например при избыточном весе, повышенном уровне холестерина, инсулинорезистентности или артериальной гипертензии, суточное потребление может быть увеличено до 35–40 г.

Для пожилых

С возрастом в работе пищеварительной системы происходят естественные изменения: замедляется перистальтика кишечника, чаще возникают хронические заболевания органов ЖКТ, а некоторые продукты могут переноситься хуже, чем в молодом возрасте.

Для большинства пожилых людей оптимальным считается потребление 20–25 г волокон в сутки. Такой объем помогает поддерживать нормальное пищеварение и регулярную работу кишечника. При хорошей переносимости и отсутствии противопоказаний количество клетчатки можно постепенно увеличить до 25–30 г.

Бобы Фото: Unsplash

Как правильно увеличивать клетчатку в рационе

Резкий переход на высокое потребление клетчатки нередко сопровождается вздутием живота, повышенным газообразованием и чувством дискомфорта.

Чтобы организм адаптировался без неприятных последствий, специалисты советуют повышать количество клетчатки поэтапно. Например, можно еженедельно добавлять около 5 г волокон за счет дополнительных порций плодов, замены продуктов из рафинированной муки цельнозерновыми аналогами или регулярного включения в меню бобовых.

Не менее важно соблюдать питьевой режим. Клетчатка активно взаимодействует с водой, поэтому достаточное потребление жидкости помогает поддерживать нормальную работу кишечника и снижает риск запоров.

Для получения максимальной пользы рацион должен включать разные источники волокон. Оптимальный вариант — сочетать плоды, крупы, бобы и семена.

Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания кишечника и дивертикулярную болезнь, перед существенным изменением рациона рекомендуется проконсультироваться с врачом. Специалист поможет подобрать подходящий объем клетчатки и определить продукты, которые будут хорошо переноситься.

Бобы Фото: Unsplash

Возможный вред и побочные эффекты

Избыток клетчатки или слишком быстрое увеличение в меню могут вызывать нежелательные реакции со стороны пищеварительной системы.

Наиболее распространенные побочные эффекты связаны с повышенным газообразованием, вздутием живота, ощущением тяжести и дискомфортом в кишечнике. У некоторых людей резкое увеличение может спровоцировать изменения стула, включая как послабление, так и склонность к запорам, особенно при недостаточном потреблении жидкости.

При длительном употреблении очень больших количеств клетчатки возможно снижение усвоения некоторых минералов, в частности железа, кальция и цинка. Такой риск обычно возникает при существенном превышении рекомендуемых норм.

Часто задаваемые вопросы

01 В каких продуктах больше всего клетчатки? — Продуктами с высоким содержанием клетчатки обычно считают те, в одной порции которых не менее 5 г волокон. Больше всего их в псиллиуме, пшеничных отрубях, семенах чиа и льна. Среди привычных продуктов хорошим источником клетчатки являются бобы. Богаты ею и цельнозерновые продукты, включая пшеницу, овсяные отруби и киноа. Также стоит обратить внимание на брокколи, артишок, малину и ежевику. 02 Можно ли набрать норму клетчатки только за счет фруктов? — Фрукты содержат клетчатку и могут вносить заметный вклад в ее суточное потребление, особенно если есть их вместе с кожурой. Однако использовать только их не рекомендуется. Для полноценного рациона важно получать клетчатку из разных продуктов — овощей, бобов, цельнозерновых круп, орехов и семян. 03 Помогает ли клетчатка похудеть? — Клетчатка не обладает жиросжигающим эффектом, однако может помочь в контроле массы тела. Продукты, в которых много клетчатки, обычно обеспечивают более длительное чувство насыщения, что помогает легче контролировать аппетит и снижать количество перекусов между основными приемами пищи. При этом снижение веса связано не с самой клетчаткой, а с общими изменениями в рационе и соблюдением умеренного дефицита калорий. 04 С какого возраста клетчатка нужна детям? — Клетчатка необходима детям с раннего возраста, поскольку она поддерживает нормальную работу пищеварительной системы и помогает формировать здоровые пищевые привычки. Основными источниками клетчатки должны быть плоды, бобы и цельнозерновые продукты. При этом отруби, псиллиум и другие концентрированные источники клетчатки следует использовать только по рекомендации педиатра.

Источники и список литературы