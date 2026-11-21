Невролог Аникина: при инсульте лицо может оставаться симметричным

Невролог рассказала о неочевидных признаках инсульта Невролог Аникина: при инсульте лицо может оставаться симметричным

Москва21 ноя Вести.Потеря бокового зрения и понимания смысла сказанного могут быть признаками инсульта. Об этом в беседе с 360.ru рассказала кандидат медицинских наук невролог Марина Аникина.

Если человек внезапно перестал видеть то, что находится справа или слева от него, нужно сразу вызвать скорую помощь. Так может проявиться инсульт предупредила врач

По словам Аникиной, при инсульте лицо может остаться симметричным, а руки и ноги — сохранять чувствительность.

Ранее эксперт предупредила, что работа без выходных также может спровоцировать инсульт.