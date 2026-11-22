Москва22 нояВести.Более 250 человек получили российские препараты для CAR-T-клеточной терапии онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости сообщила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России Ольга Алешина.
По словам специалиста, около половины пациентов составляют дети.
Учитывая, что только в этом году CAR-T-клеточная терапия вошла в программу госгарантий, это очень большая цифрасказала Алешина
Кандидат медицинских наук уточнила, что 55 пациентов получили препараты в рамках клинического исследования, которое проводилось в НМИЦ гематологии в 2024-2025 годах по государственному заданию. Еще не более десяти человек прошли лечение за счет благотворительных фондов, а остальные получили лечение по ОМС.
Алешина также сообщила, что в настоящее время в России шесть центров имеют лицензии на производство CAR-T-клеточных препаратов и проведение соответствующей терапии.
Ранее академик РАН Петр Чумаков рассказал, что отечественная персонализированная онковакцина "Неоонковак" показала промежуточный результат при лечении меланомы.