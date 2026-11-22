В России свыше 250 человек прошли CAR-T-клеточную терапию Врач Алешина: более 250 пациентов получили CAR-T-препараты для лечения рака

Москва22 ноя Вести.Более 250 человек получили российские препараты для CAR-T-клеточной терапии онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости сообщила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии Минздрава России Ольга Алешина.

По словам специалиста, около половины пациентов составляют дети.

Учитывая, что только в этом году CAR-T-клеточная терапия вошла в программу госгарантий, это очень большая цифра сказала Алешина

Кандидат медицинских наук уточнила, что 55 пациентов получили препараты в рамках клинического исследования, которое проводилось в НМИЦ гематологии в 2024-2025 годах по государственному заданию. Еще не более десяти человек прошли лечение за счет благотворительных фондов, а остальные получили лечение по ОМС.

Алешина также сообщила, что в настоящее время в России шесть центров имеют лицензии на производство CAR-T-клеточных препаратов и проведение соответствующей терапии.

Ранее академик РАН Петр Чумаков рассказал, что отечественная персонализированная онковакцина "Неоонковак" показала промежуточный результат при лечении меланомы.