Академик РАН рассказал о первых результатах применения онковакцины Академик Чумаков об онковакцине: рак еще не побежден

Москва20 ноя Вести.Отечественная персонализированная онковакцина "Неоонковак" показала промежуточный результат при лечении меланомы – отсутствие новых метастазов, однако это еще ни о чем не говорит, заявил академик РАН, молекулярный биолог и вирусолог Петр Чумаков в интервью RT.

Врач уточнил, что онковакцина отличается от стандартных прививок терапевтическим, а не профилактическим действием. "Неоонковак" направлен не на предупреждение заболевания, а на лечение злокачественной опухоли.

При этом каждую вакцину для отдельного пациента необходимо создавать индивидуально, что является весьма сложной задачей. Такая методика предполагает воздействие на индивидуальные особенности конкретного образования, однако это не означает, что одной инъекции достаточно для выздоровления, предупредил Чумаков.

Вообще, не надо преувеличивать. Никто не победил рак. Даже если у пациента уменьшились или исчезли метастазы, это не значит, что рак побежден указал специалист

Он добавил, что на сегодняшний день вакцину сочетают с другими противоопухолевыми препаратами. Между тем первые результаты такой комбинированной терапии следует оценивать с особенной осторожностью.

То, что сейчас сообщается об отсутствии новых метастазов, пока еще ни о чем не говорит. Цель терапии – добиться стойкого эффекта, чтобы полностью уничтожить раковые клетки. На это и направлено сочетание двух методов подытожил Чумаков

Ранее доктор медицинских наук, онколог Алексей Новик в беседе с ИС "Вести" сообщил, что некоторые виды рака вошли в фазу хорошо контролируемого процесса.